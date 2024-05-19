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سياسية ألمانية تنتقد استراتيجية بلادها تجاه أوكرانيا: ستدفعنا إلى الهاوية

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سياسية ألمانية تنتقد استراتيجية بلادها تجاه أوكرانيا: ستدفعنا إلى الهاوية
Sputnik
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قالت السياسية الألمانية اليسارية سارة فاغنكنخت، إن الاستراتيجية التي تنفذها حكومة بلادها تجاه أوكرانيا ستؤدي بكل من برلين وكييف إلى الكارثة حتما.

وكتبت فاغنكنخت،على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي X، تعليقا على طلب وزارة الدفاع الألمانية تخصيص أموال إضافية لنظام كييف: "هذا المسار سيقودنا وأوكرانيا إلى الهاوية".

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وشددت السياسية على أن وزارة الدفاع الألمانية، تطلب حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا في وقت لم يعد هناك أي أوكرانيين تقريبا يريدون القتال. وأكدت أن الوقت قد حان لبدء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

يوم الأحد، ذكرت صحيفة بيلد نقلا عن مصادر، أن وزارة الدفاع الألمانية تطلب من الحكومة مبلغا إضافيا قدره 3.8 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، التقى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء، ومع وزير المالية كريستيان ليندنر يوم الخميس.

ومن المقرر تقديم طلب الحصول على أموال إضافية إلى البرلمان للموافقة عليه في يونيو. ونوهت الصحيفة بأن وزارة المالية الألمانية، تؤيد الطلب.

المصدر: نوفوستي

 

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