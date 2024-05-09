قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن روسيا تمثل وستظل تمثل أخطر تهديد للأمن الأوروبي في المستقبل المنظور.

وأضاف وزير الدفاع الألماني في كلمة ألقاها في جامعة "جونز هوبكنز" في الولايات المتحدة، أن الصراع في أوكرانيا "يمثل التحدي الأكبر لأوروبا اليوم".

وقال: "هذا هو التهديد الأكثر إلحاحا للنظام الدولي، وستظل روسيا في المستقبل المنظور أكبر تهديد لأمننا المشترك"، مشيرا إلى أن "ألمانيا هي واحدة من أكثر الحازمين في مسألة دعم ومساعدة أوكرانيا على استعادة وحدة أراضيها".

هذا وقد أوضحت موسكو في أكثر من مناسبة أن القادة الغربيين يتعمدون نشر معلومات كاذبة ويزعمون أن روسيا تمثل تهديدا، وذلك من أجل الحصول على المزيد من الأموال من دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين.

المصدر: تاس