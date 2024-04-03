تاكر كارلسون: بايدن أنفق مئات المليارات لشن حرب غير معلنة ضد روسيا

قال الصفحي الأمريكي تاكر كارلسون، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنفقت مئات المليارات من الدولارات لشن حرب غير معلنة ضد روسيا.

وأضاف كارلسون في تسجيل نشره في صفحته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بعد أن أصبح بايدن رئيسا، أنفقت حكومة الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات لشن حرب غير معلنة ضد روسيا. وخلال كل هذا الوقت، لم يفسر أحد االهدف من هذه الحرب ... لم يخبرنا أحد لماذا نفعل ذلك".

وأكد الصحفي الأمريكي أن أوكرانيا لا تستطيع الفوز في هذا الصراع، موضحا أن "روسيا بلد أكبر بكثير، لديها 100 مليون شخص أكثر (من أوكرانيا) وقدرة صناعية أكبر، والجميع يعرف ذلك في جميع أنحاء العالم. الناس يفهمون ذلك بوضوح شديد. لا يوجد شخص واحد مطلع خارج الولايات المتحدة يعتقد أن أوكرانيا ستتمكن بطريقة ما من هزيمة روسيا".

وأعرب عن دهشته من استعداد رئيس مجلس النواب في الأمريكي، مايك جونسون، الذي كثيرا ما يتحدث عن عقيدته، لتقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، حيث تسجن السلطات قساوسة وتغلق كنائس".

وقال إن "مايك جونسون يتحدث كثيرا عن عقيدته المسيحية ويقول إنها تؤثر على كل قراراته. وفي الوقت نفسه، يقوم بتمويل الحكومة في أوكرانيا التي تسجن الكهنة وتحظر العقيدة المسيحية، وترسل الجيش لإغلاق الكنائس".

كذلك انتقد الصحفي الأمريكي دعم جونسون أيضا لتمويل الحرب في قطاع "غزة، حيث يُقتل المسيحيون أيضا وتُفجر الكنائس المسيحية"، متسائلا "كيف يمكن لمسيحي أن يدافع عن استخدام أموال الضرائب الأمريكية لقتل وسجن مسيحيين آخرين؟ لا أفهم ما هذا".

وأشار كارلسون إلى أنه أرسل للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "طلبات عديدة" لإجراء مقابلة "حتى يتمكن من شرح موقفه ... فتجاهلها".

وفي وقت سابق، قال الصحفي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لتقديم تسوية جدية بشأن أوكرانيا.

وكان بوتين قد أكد في مقابلة مع كارلسون، أن روسيا لم ترفض أبدا الحوار، ولكن بعد توقف المفاوضات في إسطنبول في مارس 2022، لن تقوم موسكو بالخطوة الأولى.

المصدر: تاس