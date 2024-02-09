كارلسون: أحمق من يظن أن روسيا تريد التوسع وبوتين ذكي ولا حاجة به لأن يثبت أي شيء

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "ذكي ولا حاجة به لأن يثبت أي شيء".

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

جاء ذلك تعليقا على مقابلة صحفية أجراها مع بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، ونشرت ليلة أمس، فأثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها، ورفعت من مشاهدات موقع X على نحو غير مسبوق.

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وتابع كارلسون، في خضم استعراضه لانطباعاته عن المقابلة مع الرئيس الروسي: "إنه ذكي بلا شك"، ووفقا له، فقد أعطى بوتين إجابة مفصلة للغاية حول الشروط المسبقة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وحول الشائعات والدعاية الغربية بشأن "غزو روسيا لأوروبا"، قال كارلسون: "لا بد أن تكون أحمقا لتعتقد أن روسيا تريد التوسع، روسيا هي أكبر دولة في العالم، ولديها شعب قوامه فقط 150 مليون نسمة، وتضم مناطق كثيرة بجنسيات وأعراق وديانات ولغات مختلفة. ولك أن تتخيل إدارة كل هذه المساحة الضخمة. روسيا شديدة الغنى بمواردها الطبيعية، فما الذي يدعوها لغزو بولندا على سبيل المثال؟".

وأكد كارلسون أن كل ما تريده روسيا هو "تأمين حدودها" لا أكثر. وعاد ليؤكد: "لا بد أن تكون أحمقا لتظن أن روسيا ترغب في المضي قدما نحو فيينا. لا دليل على ذلك بالمرة".

وقال كارلسون إن بوتين: "كان صادقا خلال المقابلة، وهو إنسان قضى كثيرا من الوقت في عالم لم يعد بحاجة فيه لأن يثبت أي شيء لأي أحد".

المصدر: RT