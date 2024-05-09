بوتين: الغرب يحلم بإضعافنا والنصر في أوكرانيا شرط أساسي لتحقيق روسيا أهدافها

أكد الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع قادة العملية العسكرية أن النصر في أوكرانيا شرط أساسي لتحقيق روسيا أهدافها، مشيرا إلى "دعم الغرب الكامل لأوكرانيا وحلمه بإضعاف روسيا".

وقال بوتين في اجتماعه الذي عقده مع القادة العسكريين مؤخرا وأعلن عنه اليوم، أنه لا يراوده أدنى شك في انتصار روسيا.

وشدد على أن روسيا لديها كل الطاقات اللازمة لتحقيق كافة أهدافها، لافتا إلى أن الشرط الرئيس لذلك هو الانتصار بأرض المعركة في أوكرانيا.

وأضاف أنه في اللحظات الصعبة يظهر الشعب الروسي أفضل صفاته من الشجاعة والبطولة التي تجري في عروقه، وأن العملية العسكرية في أوكرانيا تؤكد ذلك.

ولفت إلى تحليق المسيرات الأوكرانية "كالذباب فوق رؤوس العسكريين الروس" وصعوبة ذلك بالنسبة لهم، مؤكدا استمرار العمل على مواجهة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية.

كما أشار إلى أن العدو يستخدم وسائط الحرب الإلكترونية بشكل فعال في ساحة المعركة، لكن الجيش الروسي والدفاعات الروسية تتمكن من التغلب عليها.

وأكد أن المجتمع الغربي بأكمله يقدم كافة أشكال الدعم لأوكرانيا "ويحلمون جميعا بإضعاف روسيا"، مشيرا إلى دعم الدولة التام للمشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT