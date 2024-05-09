بوتين: لن نسمح بوقوع صدام عالمي رغم سياسات النخب الغربية

أكد الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته خلال العرض العسكري في موسكو بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية اليوم، أن روسيا لن تسمح بوقوع صدام عالمي رغم سياسات النخب الغربية.

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أهم ما جاء في كلمة بوتين:

يحاول الغرب تشويه حقيقة الحرب العالمية الثانية ويثير النزاعات والنعرات القومية حول العالم، ويسعى لتقييد مراكز التنمية السيادية.

روسيا ترفض ادعاءات أي دول أو تحالفات باستثنائيتها ولن تقبل تهديدها، وقواتها الاستراتيجية على أهبة الاستعداد الدائم، وستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث صدام عالمي.

بوتين: في السنوات الثلاث الأولى من الحرب قاتل الاتحاد السوفيتي النازية بمفرده فيما عملت أوروبا برمّتها على دعم هتلر.

الانتقام والاستهزاء بالتاريخ وتبرير النازية جزء من السياسة العامة للنخب الغربية.

جميع المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا أبطالنا، وتقف معهم روسيا بأكملها. مصير البلاد ومستقبلها يعتمد على كل واحد منا في هذه المحرلة المفصلية.

روسيا برمّتها مع أبطال العملية العسكرية.

المصدر: RT