استهداف فصائل عراقية والحوثيين لإسرائيل.. تصعيد بدعم إيراني؟

من العراق واليمن ولبنان، تزداد شراسة الضربات التي تستهدف إسرائيل ردًا على حرب الأخيرة المستمرة على قطاع غزة..

ففي العراق أعلنت الفصائل هناك عن استهدافها مطار بن غوريون جنوب شرق تل أبيب بالطيران المسيّر، كما عرضت مشاهد من استهدافها لقاعدة جوية لطائرات الجيش الإسرائيلي المسيّرة في الجولان المحتل.

على ذات المنوال يضرب حزب الله على جبهة جنوب لبنان معلنًا استهدافه مواقع المالكية وبركة ريشا وبرانيت ورويسات العلم بالأسلحة الصاروخية، فضلًا عن استهداف آلية ‏عسكرية في تلة الطيحات بصاروخ موجه، يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا مجنحًا كان قادمًا من اتجاه البحر الأحمر سقط في منطقة مفتوحة شمال مدينة إيلات.

فما الرسائل التي يبعث بها ما يسمى بمحور المقاومة من توسيع ضرباته ضد إسرائيل؟ وما قدرة تل أبيب على مواجهة كل هذه الجبهات في آن واحد على المدى البعيد؟

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