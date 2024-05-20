نيبينزيا: إسرائيل عازمة على الاستمرار بعمليتها العسكرية على الرغم من استحالة تحقيق أهدافها

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن إسرائيل عازمة على مواصلة عمليتها العسكرية في غزة، على الرغم من الاستحالة الواضحة لتحقيق جميع أهدافها المعلنة.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ما يحدث في غزة يؤكد أنه في هذه المرحلة، احتمالات نقل الصراع إلى قناة سياسية دبلوماسية وتحقيق وقف لإطلاق النار، وهو ما تدعو إليه روسيا منذ اليوم الأول للتصعيد، لا تزال تبدو وهمية".

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وأضاف: "نرى أن القيادة الإسرائيلية الحالية عازمة على مواصلة العمليات العسكرية، على الرغم من الاستحالة الواضحة بشكل متزايد لتحقيق جميع الأهداف المعلنة لعمليتها".

وأوضح نيبينزيا أن هذا "العناد يهدد أيضا حياة الرهائن الإسرائيليين، مما يقلل كل يوم من فرص عائلاتهم في رؤية أحبائهم على قيد الحياة".

وفي 7 مايو، توغل الجيش الإسرائيلي بدباباته في رفح وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبرها، كذلك، أصدرت أوامر إخلاء للمدنيين، كما استهدفت المنطقة بضربات أخرى اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء أن "نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ السادس من مايو الحالي".

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وفي وقت سابق دعت وزارة الخارجية الروسية، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار، ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس اللازم، وإقامة عملية تفاوض، بمساعدة المجتمع الدولي، تهدف إلى إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره. في الشرق الأوسط.

وبحسب الموقف الروسي فإن التسوية غير ممكنة إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: نوفوستي+RT