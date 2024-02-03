استهداف أمريكي على سوريا والعراق.. حرب غزة توسع دائرة الصراع

من جديد تتناقض الأقوال والأفعال، فيترافق الحديث عن عدم رغبة الولايات المتحدة في توسيع الحرب في الشرق الأوسط مع ضربات جديدة في المنطقة،

٨٥ هدفا في العراق وسوريا تم استهدافها في الليلة الماضية، ومزاعم حول التنسيق مع العراق الذي سارع رئيس وزرائه بنفيه، ووعيد من الفصائل التي تم استهدافها باستمرار توجيه الضربات للقواعد الأمريكية. فهل تستطيع الولايات المتحدة إنهاء الأمر كما أرادته لتثأر لمقتل جنودها أم ينفلت الزمام في ظل اشتعال أكثر من جبهة في الشرق الأوسط ؟

هذا ما أناقشه مع ضيفنا في الاستديو مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد فايز فرحات

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