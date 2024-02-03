 
مباشر
استوديو القاهرة

استهداف أمريكي على سوريا والعراق.. حرب غزة توسع دائرة الصراع

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwq1

من جديد تتناقض الأقوال والأفعال، فيترافق الحديث عن عدم رغبة الولايات المتحدة في توسيع الحرب في الشرق الأوسط مع ضربات جديدة في المنطقة،

٨٥ هدفا في العراق وسوريا تم استهدافها في الليلة الماضية، ومزاعم حول التنسيق مع العراق الذي سارع رئيس وزرائه بنفيه، ووعيد من الفصائل التي تم استهدافها باستمرار توجيه الضربات للقواعد الأمريكية. فهل تستطيع الولايات المتحدة إنهاء الأمر كما أرادته لتثأر لمقتل جنودها أم ينفلت الزمام في ظل اشتعال أكثر من جبهة في الشرق الأوسط ؟
هذا ما أناقشه مع ضيفنا في الاستديو مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد فايز فرحات

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا