الولايات المتحدة يمكن أن تنسحب من منظمة التجارة العالمية

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول سعي ترامب لاحتكار قرار رفع الرسوم الجمركية، بصرف النظر عن قواعد منظمة التجارة العالمية.

وجاء في المقال: يمكن أن يقدم إلى الكونغرس، وبمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون يسمح بفرض رسوم، بغض النظر عن قواعد منظمة التجارة العالمية. مثل هذه الخطوة تعني في الواقع أن أمريكا تخرج من هذه المنظمة الدولية.

وفي الصدد، سألت "نيزافيسيمايا غازيتا"، البروفيسور في كلية الاقتصاد العالمي بمدرسة الاقتصاد العليا، أليكسي بورتانسكي، فقال للصحيفة: "بالنسبة لمن يتابع السياسة الاقتصادية الخارجية لإدارة ترامب، هذا ليس خبرا. هذا استمرار للخط الذي عينه ترامب فور وصوله إلى السلطة. فلطالما أعلن أن قواعد منظمة التجارة العالمية لا تعجبه، وأن الدول الأخرى لا تلتزم بها دائمًا. هذا يعيق التجارة الحرة. بعبارة أخرى، فإن ترامب يفسرها بطريقته الخاصة، وفق الفهم الأمريكي لهذه الكلمة. ومن هنا، الرسوم التي يفرضونها في انتهاك للقواعد والإجراءات المعمول بها في منظمة التجارة العالمية".

ووفقا لبورتانسكي، هذا سبب استياء جميع شركاء الولايات المتحدة، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي. ولفت الانتباه إلى أن وزير المالية الأمريكية، ستيفن منوشن، كان قد وعد بعدم انسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية. وقال بورتانسكي: "ستكون فضيحة مدوية.. فالولايات المتحدة الأمريكية هي التي هيأت لإنشاء هذه المنظمة في جولة مفاوضات أوروغواي. ثم لعبت، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، دورا قياديا فيها. لذلك، سوف تقوم الولايات المتحدة بتكييف قواعد منظمة التجارة العالمية مع رؤيتها للوضع".

مثل هذا النهج من قبل الولايات المتحدة بخصوص منظمة التجارة العالمية، فضلا عن التحذيرات الأمريكية من أن الرسوم الجديدة على السلع التصديرية الصينية سيتم إدخالها في المستقبل القريب، يقلق المستثمرين. وكما ذكرت صحيفة South China Morning Post ، فقد انهارت الأوراق المالية الصينية يوم الاثنين إلى مستواها بعد أزمة العام 2015.

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