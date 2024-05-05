أيهما أسوأ، أكاذيب إسرائيل بشأن غزة أم الداعمين الغربيين لتلك الأكاذيب؟

يستمر الغربيون في ترديد أقاويل إسرائيل الكاذبة. وكما يقولون: تخدعني مرة، عارعليك؛ تخدعني مرتين، عارعلي. مهدي حسن- The Guardian

منذ الهجوم المروع الذي وقع في 7 أكتوبر، خدعت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وجيشها من الدعائيين السياسيين والصحفيين الغربيين وخدعتهم، ليس مرة أو مرتين، بل عدة مرات.

وهناك الكثير من الأكاذيب والتشويهات التي يجب تتبعها. أربعون طفلاً تقطع رؤوسهم حماس؟ لم يحدث أبدا. أطفال يُخبزون في الأفران أم يُعلقون على حبال الملابس؟ خطأ شنيع. مخبأ على طراز بوند الشرير مخبأ تحت مستشفى الشفاء؟ غير صحيح. هل تم القبض على الفلسطينيين في غزة أمام الكاميرا وهم يتظاهرون بإصاباتهم؟ تلفيق كامل. قائمة بأسماء محتجزي الرهائن من حماس الموجودة على جدار مستشفى الرنتيسي للأطفال؟ عذرًا، لا، كانت مجرد أيام الأسبوع في التقويم باللغة العربية.

ماذا عن الفظائع التي اتُهمت القوات الإسرائيلية بارتكابها، والتي أنكرتها إسرائيل بصوت عالٍ، ثم تبين فيما بعد أنها مسؤولة عنها؟ مذبحة الطحين في فبراير؟ قصف قافلة اللاجئين في أكتوبر الماضي؟ هجوم الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان في أكتوبر؟

وربما لا توجد كذبة إسرائيلية أكثر ضررا وأكثر فتكا، من الادعاء بأن الأونروا تواطأت مع حماس. والأسوأ من ذلك اتهام 12 موظفا في المنظمة بالمشاركة في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 7 أكتوبر. لماذا؟ لأنها كانت كذبة بالغة الأهمية لدرجة أنها ساعدت في إرساء الأساس لمجاعة مدمرة ومستمرة من صنع الإنسان داخل قطاع غزة.

وقد تم تحذير تلك الدول من أن إصابة الأونروا، وهي أكبر منظمة إغاثة في غزة، بالشلل، قد يؤدي إلى خطر "تسريع المجاعة". وقد تم تحذيرهم من أن الملف الاستخباراتي الإسرائيلي حول الأونروا، والذي تم التبجح به كثيرًا، لا يحتوي إلا على "ادعاءات واهية غير مثبتة". ولكنهم وثقوا بإسرائيل.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وبينما كان الأطفال الفلسطينيون يتضورون جوعا حتى الموت، استأنفت العديد من تلك البلدان تمويلها للأونروا في وقت متأخر - بما في ذلك الحكومة الألمانية، التي تعد ثاني أكبر مصدر لتمويل الوكالة.

لقد خلصت مراجعة مستقلة لعمل الأونروا، في الأسبوع الماضي، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى أن الوكالة لا تزال محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية. وعلى هذا النحو، فإن الأونروا لا غنى عنها من أجل توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية.

وبالإشارة إلى ادعاءات الحكومة الإسرائيلية القوية بأن موظفي الأونروا متورطون في هجمات حماس، ذكر تقرير كولونا أن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة" لهذه الادعاءات.

الآن، لكي نكون واضحين، كما أفاد جوليان بورغر من صحيفة الغارديان: هناك مراجعة منفصلة جارية لادعاءات محددة بأن موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. ولكن في المرة الأخيرة التي كان هناك تقرير مرحلي كانت إسرائيل لا تتعاون مع هذه المراجعة أيضًا. (حتى في الحالة غير المرجحة التي خلصت فيها المراجعة الأخرى إلى أن عشرة موظفين شاركوا، فإن هذا يعني 12 موظفا من أصل 13 ألف موظف في الأونروا في غزة؛ أي حوالي 0.1% من إجمالي القوى العاملة!)

ومع ذلك، رفضت الولايات المتحدة استئناف دعمها للأونروا، وأصدر الكونغرس قانونًا يحظر تمويل الوكالة حتى مارس 2025 على الأقل.

ولنتأمل هنا حالة السياسيين والنقاد السذج الذين اصطفوا لترديد وتأييد رواية إسرائيل الكاذبة بشأن الأونروا.

على سبيل المثال، قام السيناتور الجمهوري تيد كروز، بالتغريد عن الأونروا ست مرات بين يناير ومارس، مدعياً ​​أن الوكالة "تدعم الإرهاب"، وأنها "معرضة للخطر من قبل حماس" ولديها "ما لا يقل عن 12 موظفاً متورطين في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر".

وكتب كاتب العمود المحافظ الجديد بريت ستيفنز في صحيفة نيويورك تايمز أن الأونروا موبوءة بالمتعاطفين مع حماس ويجب إلغاؤها.

لقد كانوا جميعا مخطئين. كل ما كان ينشر كان كذبا ودعاية إسرائيلية.

ومن المؤسف أن الأمر لم يقتصر على الجمهوريين واليمينيين فحسب. وكان هناك أيضًا عدد من الديمقراطيين في مجلس النواب الذين كرروا بشكل أعمى مزاعم حكومة نتنياهو التي لا أساس لها من الصحة بشأن الأونروا.

على سبيل المثال، أصدر عضو الكونغرس الديمقراطي جوش جوتهايمر، مثل تيد كروز، ست تغريدات تهاجم الأونروا في الفترة من يناير إلى مارس، معلناً أن موظفي الأونروا دعموا حماس في السابع من أكتوبر. وقال عضو الكونغرس الديمقراطي براد شيرمان إنه أشاد بقرار إدارة بايدن بتعليق تمويل الأونروا وادعى أن موظفي الوكالة ساعدوا المسلحين.

ولم يتراجع أي من هؤلاء الديمقراطيين البارزين عن هذه الادعاءات الكاذبة على حساباتهم على تويتر منذ إصدار المراجعة المستقلة الأسبوع الماضي. ولم يذكروا حتى نتائج تلك المراجعة.

لكن الأسوأ من ذلك كله هو التصريح الذي أدلى به أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الديمقراطي، في 29 يناير، عندما اعترف بأن الولايات المتحدة "لم تكن لديها القدرة على التحقيق في الادعاءات"، ولكنها مضت مع ذلك لوصف هذه الادعاءات الإسرائيلية بأنها "ذات مصداقية عالية".

اسأل نفسك: ما هو الأسوأ؟ أكاذيب الحكومة الإسرائيلية، أم الناس في الغرب الذين يستمرون في تصديقها؟ أيهما أسوأ اتهامات الحكومة الإسرائيلية التي لا أساس لها ضد الأونروا، أو الحكومات الغربية التي تبنتها وقطعت التمويل عن أكبر وكالة مساعدات في غزة على الفور؟

لقد قامت إسرائيل بتجويع سكان غزة. والعار على الحمقى الذين ساعدوهم في تبرير ذلك.

المصدر: The Guardian

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