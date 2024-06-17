الشرطة تداهم هالاند خلال إجازته (صورة)

تعرض النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لموقف مفاجئ، أثناء قضاء إجازته هذا الصيف.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة يظهر فيها هالاند أثناء تواجده على الشاطئ، وبجانبه رجال الشرطة في شاطئ كوستا المفضل لدى النجم النرويجي.

ويظهر هالاند وهو يضع يديه في جيبه، لإخراج بطاقة الهوية الخاصة به لأفراد الشرطة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسبانية طلبت من كل المصطافين، الخروج من المسبح، حتى يتمكنوا من الكشف عن هويتهم.

وجاءت المداهمات المتتالية في أعقاب سلسلة من حوادث إطلاق النار في المنطقة، فيما عرف سابقا بـ"عملية ماربيا" خلال شهر أبريل.

وقالت الشرطة الإسبانية للمصطافين، عقب هذه الواقعة عبر مكبرات الصوت باللغتين الإسبانية والإنجليزية "هذا مجرد تفتيش روتيني.. لا تقلقوا، لا يوجد شيء خطير يحدث".

المصدر: وسائل إعلام