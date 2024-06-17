ألمانيا تضبط أضخم كمية كوكايين في تاريخها تصل قيمتها إلى 2.6 مليار يورو

أعلن محققون ألمان أنهم صادروا كمية من الكوكايين بقيمة 2.6 مليار يورو من عدة سفن حاويات واعتقلوا 7 أشخاص في عملية وصفوها بأكبر مصادرة للكوكايين تشهدها البلاد على الإطلاق.

وقال ممثلو الادعاء في مدينة دوسلدورف غربي البلاد إنهم صادروا 35.5 طنا متريا (39 طنا أمريكيا) من الكوكايين العام الماضي بعد بلاغ من السلطات الكولومبية.

وأضاف ممثلو الادعاء أنهم عثروا على 25 طنا من الكوكايين في ميناء مدينة هامبورغ شمالي البلاد و8 أطنان أخرى في ميناء روتردام الهولندي، ونحو 3 أطنان في كولومبيا، والمخدرات كانت مخبأة وسط خضر وفواكه.

لم تعلن السلطات عن عملية مصادرة المخدرات من قبل.

وألقي القبض على المشتبه بهم الذين تراوحت أعمارهم بين ثلاثين وأربعة وخمسين عاما في الأسابيع الأخيرة ويعتقد أنهم كانوا وراء عملية التهريب.

ومن المقبوض عليهم السبعة ألماني وأذري وبلغاري ومغربي وتركي وأوكراني، ولم تعلن السلطات هوياتهم التزاما بقواعد الخصوصية الألمانية.

وأفاد الادعاء بأن رجل أعمال من ولاية شمال الراين - وستفاليا بغرب ألمانيا أنشأ مائة شركة لصناديق البريد لجعل عمليات النقل تبدو قانونية.

وجاء في بيان كتابي من قبل الادعاء: "على وجه التحديد، المشتبه بهم متهمون بتنظيم نقل عشر حاويات بحرية تحتوي على كميات كبيرة من الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر من عام 2023 مع شركاء آخرين غير معروفين، تشير مزاعم إلى أنهم يقيمون في تركيا وذلك عبر شركات تم إنشاؤها كواجهة لهذا الغرض".

وأشاد بنيامين ليمباخ وزير العدل في ولاية شمال الراين - وستفاليا، بعملية المصادرة الضخمة في مؤتمر صحفي عقده في دوسلدورف.

وقال ليمباخ: "هذه ضربة للجريمة المنظمة الدولية، إنها لكمة دقيقة في الفك تلحق الضرر بأباطرة المخدرات".

المصدر: أ ب