ملك الدنمارك يدشن "رابط فيهمارن" الجزء الأول من نفق سيارات وسكك حديدية يربط بلاده بألمانيا (فيديو)

افتتح ملك الدنمارك فريدريك العاشر الجزء الأول من نفق للسيارات والسكك الحديدية تحت بحر البلطيق يبلغ طوله 18 كم يربط جنوب الدنمارك بشمال ألمانيا ويساهم في التحول الأخضر لقطاع النقل.

وسيخفض "رابط فيهمارن" الذي من المتوقع افتتاحه في عام 2029 وقت السفر من معبر العبارة الحالي الذي يستغرق 45 دقيقة من رودبي على الجانب الدنماركي إلى بوتغارتن في ألمانيا ويتصل عن طريق البر والسكك الحديدية إلى وسط أوروبا ودول الشمال.

وكشف فريدريك النقاب عن لوحة عند مدخل القسم الأول من النفق الذي يبلغ طوله 217 مترا (237 ياردة) والذي سيتم غمره في خندق في قاع البحر على الجانب الدنماركي في وقت لاحق من هذا العام.

وتقول شركة "سوند وأمبير باليت" الشركة التي تقوم ببناء "رابط فيهمارن" أنه سيكون أطول نفق غاطس.

وسيشمل النفق أيضا مسار قطار كهربائي، من المتوقع أن تتمكن السيارات من عبور بحر البلطيق في 10 دقائق على الممرات الأربعة وستقوم القطارات بذلك في سبع دقائق.

وفي عام 2011، تقرر بناء رابط بين جزيرة لولاند جنوب الدنمارك وجزيرة فيهمارن شمال ألمانيا على شكل نفق مغمور، وبدأ العمل على الجانب الدنماركي في يوليو 2022، وعلى الجانب الألماني بعد عام واحد بالضبط.

وسيتكون النفق من 89 عنصرا خرسانيا يتم بناؤها في منشأة خاصة في رودبيهافن في لولاند والتي يطلق عليها أكبر موقع بناء في شمال أوروبا، وفي شهر مايو تم صب أول العناصر.

وتبلغ تكلفة وصلة فيهمارن 55.1 مليار كرونة (8 مليارات دولار) وسيدفعها المستخدمون في الدنمارك وستقرر الحكومة الدنماركية رسوم عبور النفق في مرحلة لاحقة.

وفي السنوات الأخيرة قامت الدنمارك ببناء طرق وخطوط سكك حديدية تربطها بالسويد المجاورة وبين جزيرتين دنمركيتين رئيسيتين.

وفي عام 2000، تم ربط جسر ونفق عبر مضيق أوريسند كوبنهاغن بمالمو ثالث أكبر مدينة في السويد، وفي عام 1998 افتتحت حركة المرور على الطرق بين جزر فونين حيث تقع أودنسه ثالث أكبر مدينة في الدنمارك وزيلاند حيث تقع كوبنهاغن، وبدأت حركة القطارات هناك قبل عام.

المصدر: أ ب