فرنسا والنمسا مساء اليوم في "يورو 2024" .. التشكيلة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "مركور شبيل أرينا" بمدينة دوسلدورف الألمانية، مساء اليوم الاثنين، المباراة المرتقبة بين منتخبي فرنسا والنمسا، ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

ويدير حكم الساحة الدولي الإسباني خيسوس خيل مانزانو (40 عاما) هذه المباراة بين منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة (D) لبطولة "يورو 2024"، والتي ستنطلق في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الألماني رالف رانجنيك (65 عاما) المدير الفني لمنتخب النمسا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الديوك" الفرنسية:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب (55 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره النمساوي:

يذكر أن المباراة الافتتاحية لهذه المجموعة انتهت بفوز منتخب هولندا على نظيره البولندي بهدفين مقابل هدف واحد، يوم أمس الأحد.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وسلوفاكيا في يورو 2024:

في روسيا، يمكن متابعة مباراة بلجيكا وسلوفاكيا عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.

بينما تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث المباراة على قناة "beIN Sports HD 1 Max".

المصدر: RT