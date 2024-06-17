حل مجلس الحرب الإسرائيلي.. قرار وقف الهجوم على غزة بيد نتنياهو

عقب استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر أنه سيتم حل حكومة إدارة الحرب،

في قرار كان متوقعا في ظل مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانضمام إلى الحكومة بدلا من الوزراء المستقيلين وهي خطوة من شأنها أن تزيد حدة التوترات مع الشركاء الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة.

من جانبه علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على قرار نتنياهو مشيرًا إلى أنه يجب حل الحكومة بدلًا من حل مجلس الحرب، فيما شدد رئيس معسكر الدولة بيني غانتس على أنه يدعم أي خطة مسؤولة لعودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة حتى من خارج الحكومة بعد استقالته من مجلس الحرب.

فكيف سيؤثر حل مجلس الحرب على مسار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة؟ وما هي خيارات نتنياهو في ظل ازدياد الضغط الداخلي المطالب بإبرام صفقة تبادل مع حماس؟

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