ما الخطر الذي تشكله على روسيا مليارات كييف الأميركية؟ حول ذلك، كتب يفغيني فيودوروف، في "فوينيه أوبزرينيه":

مبلغ الـ 61 مليار دولار، الذي طال انتظاره في أوكرانيا، سوف يوضع أخيراً تحت تصرف نظام كييف. بتعبير أدق، ستساعد الأموال في سد الثغرات في الميزانية وفي الجبهة.

على أية حال، سيكون للمال تأثير في أحداث الخطوط الأمامية. لن يكون التأثير فوريًا، لكنه سيكون ملحوظًا تمامًا. تعتمد قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على الدفاع (والهجوم) بشكل مباشر على درجة التمويل.

هناك أمر واحد واضح: لقد خصص الأميركيون أموالاً أقل مما كانوا يريدون في كييف، وسوف تظل أغلب هذه الحزمة في الولايات المتحدة. يحاول العدو حساب عدد المليارات المخصصة فعليًا لدعم القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة. وكما اتضح فيما بعد، تتراوح بين 14 و20 مليار دولار. وهذه ليست مشتريات مباشرة للمعدات والأسلحة العسكرية. فهذا المبلغ يغطي أيضا التدريب وصيانة العتاد. ليس كثيرًا، بالنظر إلى حزمة الـ 24 مليار دولار في العام الماضي.

ماذا يبقى في المحصلة النهائية؟

أولاً، الأميركيون ليسوا في مزاج يسمح لهم بعد بدفع زيلينسكي إلى إبرام معاهدة سلام مع روسيا. لقد تم دفع الأموال، والبيت الأبيض ليس مستعدًا لرؤية أوكرانيا مهزومة قبل انتخابات الخريف؛

ثانياً، لا يترك تزامن المساعدة الأميركية مع تشديد التعبئة أي فرصة للقوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم صيفي، إلا إذا كانوا سيلقون بالمجندين الجدد في ساحة المعارك بلا تدريب. سيتطلب تحضيرهم ما يصل إلى ستة أشهر، لكن أواخر الخريف ليس أفضل وقت للهجوم؛

ثالثا، من المؤكد أن نظام كييف سوف يُسوّغ نفقات صاحب المال. وهذا يعني ستكون هناك محاولات لتدمير جسر القرم، وسوف تتكرر الغارات على الحدود الروسية وغيرها من الأعمال الإرهابية.

للأسف، سيكون لدى الأوكرانيين بالتأكيد ما يكفي من المليارات الأميركية لتنفيذ هجمات إرهابية.

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