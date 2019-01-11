إغلاق جزئي لشارع رئيسي وحيوي في القاهرة لمدة 3 أعوام

أفاد مصدر في شرطة المرور المصرية بأنه سيتم إغلاق شارع "جامعة الدول العربية" في منطقة المهندسين في القاهرة، جزئيا ولمدة 3 أعوام بسبب أعمال الحفر لإنشاء محطة مترو، وفقا لوسائل إعلام.

وأوضح المصدر أنه سيتم في المكان إنشاء محطة مترو أنفاق جامعة الدول العربية ضمن الخط الثالث للمترو مع تدعيم المنطقة بكافة المعدات اللازمة والعلامات الإرشادية وتعزيز انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.

وقال إن عملية الإغلاق ستكون بين شارعي "شهاب" و"سوريا" مع إجراء بعض التحويلات المرورية التي تعكف عليها إدارة المرور قبل إجراء عملية الغلق منعا لظهور أي اختناقات مرورية خلال أوقات الذروة على مدار اليوم مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات.

وقد أعلنت محافظة الجيزة في وقت سابق، عن غلق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بدءا من ميدان مصطفى محمود ولمسافة 155 مترا وعرض 15 مترا في اتجاه شارع السودان في إطار سرعة تنفيذ الخط الثالث للمشروع القومي لمترو الأنفاق وبدء إنشاء تهوية محطة المترو بشارع جامعة الدول العربية.

المصدر: اليوم السابع