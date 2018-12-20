"شمعون" الخبيث يستهدف السعودية مجددا

أعلنت شركة "سيمانتك" المتخصصة في برمجيات الأمن، أن الفيروس الخبيث المعروف باسم "شمعون"، قد ظهر في هجوم جديد بعد غياب استمر عامين.

وأفادت الشركة الأمنية المتخصصة بأن هذا الفيروس الخبيث عاد بتأثير أقوى مستهدفا جهات جديدة في الشرق الأوسط، حيث يقوم بحذف جميع ملفات التشغيل الرئيسة.

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وتعرضت خوادم شركة "سايبم للخدمات النفطية" الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط لهجوم سيبراني، أكدت الشركة أن "شمعون" استخدم في هذا الهجوم، وأصاب ما بين 300 و400 خادم، وما يصل إلى 100 حاسوب شخصي.

كما أشارت شركة "سيمانتك" إلى أن "شمعون"، استهدف في الهجوم على الشركة الإيطالية ضرب جهات في السعودية والإمارات، وحاول إصابة شركتين تعملان في مجال النفط والغاز.

المصدر: سبق