جمهورية التشيك تسحب دبلوماسيا واحدا من السعودية

أعلن وزير الخارجية التشيكي توماش بتريتشيك أن بلاده ستسحب دبلوماسيا واحدا من السعودية ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية التشيكية أن من سيغادر المملكة هو ممثل وزارة الزراعة التشيكية، الذي يعمل في السفارة التشيكية بالرياض.

إقرأ المزيد

يذكر أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري ولم يخرج منه، أثار ردود أفعال غاضبة على الساحة الدولية.

وتوعد عدد من الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات أو دراسة إجراءات محتملة ضد السعودية بعد أن أعلنت سلطات المملكة أن خاشقجي "توفي" بنتيجة مشاجرة مع أفراد الفريق الأمني بالقنصلية.

المصدر: رويترز