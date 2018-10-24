جمهورية التشيك تسحب دبلوماسيا واحدا من السعودية
Globallookpress Igor Zehl
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyv8
أعلن وزير الخارجية التشيكي توماش بتريتشيك أن بلاده ستسحب دبلوماسيا واحدا من السعودية ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية التشيكية أن من سيغادر المملكة هو ممثل وزارة الزراعة التشيكية، الذي يعمل في السفارة التشيكية بالرياض.
يذكر أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري ولم يخرج منه، أثار ردود أفعال غاضبة على الساحة الدولية.
وتوعد عدد من الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات أو دراسة إجراءات محتملة ضد السعودية بعد أن أعلنت سلطات المملكة أن خاشقجي "توفي" بنتيجة مشاجرة مع أفراد الفريق الأمني بالقنصلية.
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)