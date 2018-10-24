 
مباشر

جمهورية التشيك تسحب دبلوماسيا واحدا من السعودية

أخبار العالم العربي

جمهورية التشيك تسحب دبلوماسيا واحدا من السعودية
Globallookpress Igor Zehl
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyv8

أعلن وزير الخارجية التشيكي توماش بتريتشيك أن بلاده ستسحب دبلوماسيا واحدا من السعودية ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية التشيكية أن من سيغادر المملكة هو ممثل وزارة الزراعة التشيكية، الذي يعمل في السفارة التشيكية بالرياض.

إقرأ المزيد
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان محمد بن سلمان: مقتل خاشقجي حادث بشع غير مبرر ونعمل على معاقبة المذنبين

يذكر أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري ولم يخرج منه، أثار ردود أفعال غاضبة على الساحة الدولية.

وتوعد عدد من الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات أو دراسة إجراءات محتملة ضد السعودية بعد أن أعلنت سلطات المملكة أن خاشقجي "توفي" بنتيجة مشاجرة مع أفراد الفريق الأمني بالقنصلية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر من فلوريدا.. الأمن الأمريكي يفحص حديقة بيت هيلاري كينتون بحثا عن "طرد مشبوه"