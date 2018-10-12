12 دقيقة حامية الوطيس بين ترامب وحزب الله والحرس الثوري الإيراني

شارك الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، التأكيد على قدرة طهران على الوقوف في وجه واشنطن.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة اليوم الجمعة "أيا تكن خلفية كلام ترامب عن إمكانية سيطرة إيران على الشرق الأوسط بمدة 12 دقيقة، فإن هذا يدل على عظمة إيران في عين ترامب، وإيران لم تساوم يوما على ثروتها وسيادتها".

وفي هذا السياق ذكر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري في وقت سابق من اليوم "أن ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف منذ اعتلائه للسلطة، لافتا إلى أن الحظر أمر طبيعي اعتاد عليه الشعب الإيراني.

وقال جعفري "لن نحتل الشرق الأوسط أبدا، لكننا قادرون على إنقاذ الشرق الأوسط من شر الشيطان الأكبر "أمريكا" في غضون 12 دقيقة، أعداؤنا أقوياء ظاهريا لكنهم منهكون في باطنهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تجمع انتخابي عقده الثلاثاء في مدينة كاونسيل بلافز في ولاية ايوا، إن "إيران تخطط للسيطرة على غرب آسيا، المعروف بالشرق الأوسط ، خلال 12 دقيقة فقط".

المصدر: وكالات + RT