تجدد الاشتباكات جنوب العاصمة الليبية وأنباء عن هجوم جديد للواء السابع

أكد مصدر خاص لـRT أن أصوات اشتباكات عنيفة تدور في منطقة طريق المطار بالعاصمة الليبية طرابلس تسمع في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن القتال تجدد بعنف بين تشكيلات مرتبطة باللواء السابع الذي شن في المدة الماضية عمليات عسكرية في ضواحي طرابلس الجنوبية والشرقية ووحدات وتشكيلات متمركزة داخل طرابلس وفي منطقة بوسليم ومحيطها.

ولفت المصدر إلى أن الاستعداد لجولة اشتباكات جديدة ظهرت بوادره منذ أمس الأول بتوجه عدة دبابات إلى طريق المطار حيث اشتعلت الاشتباكات صباح اليوم.

المصدر:RT