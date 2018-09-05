قتلى وجرحى في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب حوالي 340 آخرين بجروح جراء الإعصار "جيبي" الذي اجتاح جزءا كبيرا من الأرخبيل وخلف أضرارا جسيمة ولا سيما في مطار كانساي بمقاطعة أوساكا اليابانية.

وبدأ الإعصار "جيبي" ظهر الثلاثاء باجتياح الأرخبيل من ساحله الغربي بسرعة رياح وصلت إلى 216 كيلومترا في الساعة مع أمطار غزيرة.

واقتلع الإعصار أسقف المنازل والأشجار وقلب سيارات وشاحنات ودفع سفينة شحن زنتها 2591 طنا كانت راسية في خليج أوساكا وجعلها تصطدم بجسر بحري يؤدي إلى مطار كانساي الدولي المبني على جزيرة اصطناعية.

وأدى اصطدام السفينة بالجسر المؤدي إلى المطار إلى تضرر الجسر، كما أن المياه غمرت أقساما عديدة من المطار مما دفع السلطات إلى إغلاقه. والأربعاء سيّرت السلطات عبّارات تولّت نقل المسافرين الذين احتجزوا في المطار وعددهم حوالى ثلاثة آلاف إلى مطار كوبي الواقع إلى الغرب منه كي يتابعوا رحلاتهم من هناك.

UPDATE:

- NHK TV states Osaka Kansai will remain closed on Wed. 5th.

- #TyphoonJebi has weakened to a Severe Tropical Storm.

- Osaka Itami is open, although most cams are down: https://t.co/VHerN2MbLx

- Amazingly, Kansai opened 24 years ago to the day - Sept. 4th 1994! | #Jebipic.twitter.com/tMRBaF335u — Airport Webcams (@AirportWebcams) 4 сентября 2018 г.

Thinking of all my tomodachi in Osaka tonight. Please stay safe. pic.twitter.com/04fCxBZWHM — Marc Benioff (@Benioff) 5 сентября 2018 г.

Osaka, Japan: Kansai international airport, 3rd busiest in Japan and built for $20 billion including the cost of land reclamation, two runways, terminals and facilities flooded by typhoon #jebi#climate#Photospic.twitter.com/4d3knL1mV3 — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) 5 сентября 2018 г.

وبعدما ألغيت حوالي 800 رحلة جوية الثلاثاء بسبب الإعصار، أعلنت شركات الطيران أنها ستلغي الأربعاء 160 رحلة أخرى.

أما سكك الحديد التي علّقت حركة قطاراتها الثلاثاء، فعاودت عملها بصورة شبه اعتيادية اليوم الأربعاء.

وتشهد اليابان سنويا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف لكن "جيبي" تميّز عن الأعاصير السابقة بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلا لها منذ 25 عاما، على الرّغم من أن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه كانت أقل مما كان متوقعا.

المصدر: وكالات