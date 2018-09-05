 
مباشر

قتلى وجرحى في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqs3

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب حوالي 340 آخرين بجروح جراء الإعصار "جيبي" الذي اجتاح جزءا كبيرا من الأرخبيل وخلف أضرارا جسيمة ولا سيما في مطار كانساي بمقاطعة أوساكا اليابانية.

وبدأ الإعصار "جيبي" ظهر الثلاثاء باجتياح الأرخبيل من ساحله الغربي بسرعة رياح وصلت إلى 216 كيلومترا في الساعة مع أمطار غزيرة.

واقتلع الإعصار أسقف المنازل والأشجار وقلب سيارات وشاحنات ودفع سفينة شحن زنتها 2591 طنا كانت راسية في خليج أوساكا وجعلها تصطدم بجسر بحري يؤدي إلى مطار كانساي الدولي المبني على جزيرة اصطناعية.

وأدى اصطدام السفينة بالجسر المؤدي إلى المطار إلى تضرر الجسر، كما أن المياه غمرت أقساما عديدة من المطار مما دفع السلطات إلى إغلاقه. والأربعاء سيّرت السلطات عبّارات تولّت نقل المسافرين الذين احتجزوا في المطار وعددهم حوالى ثلاثة آلاف إلى مطار كوبي الواقع إلى الغرب منه كي يتابعوا رحلاتهم من هناك.

وبعدما ألغيت حوالي 800 رحلة جوية الثلاثاء بسبب الإعصار، أعلنت شركات الطيران أنها ستلغي الأربعاء 160 رحلة أخرى.

أما سكك الحديد التي علّقت حركة قطاراتها الثلاثاء، فعاودت عملها بصورة شبه اعتيادية اليوم الأربعاء.

وتشهد اليابان سنويا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف لكن "جيبي" تميّز عن الأعاصير السابقة بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلا لها منذ 25 عاما، على الرّغم من أن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه كانت أقل مما كان متوقعا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا