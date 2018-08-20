إطلاق نار باتجاه دورية إسرائيلية على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، وقوع تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين وفلسطيني على حدود قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر"، أن "مسلحا فلسطينيا أطلق النار على الجنود الإسرائيليين حينما كانوا في دورية عند الساحل شمالي قطاع غزة، فيما رد الجنود على مصدر النار بإطلاق قذيفة دبابة".

وأضاف أدرعي أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي.

أطلق مقاتلو #جيش_الدفاع النار على مخرب قام بإطلاق نار باتجاههم في شمال قطاع #غزة. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا ولم تقع أضرار — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها رصدت سقوط مطلق النار، بينما لم ترد أي معلومات من الجانب الفلسطيني تؤكد صحة هذه الأنباء.

الجدير بالذكر أن المحادثات مستمرة بوساطة مصرية حول التهدئة في غزة وسبل إعلان هدنة مستدامة بين حماس وإسرائيل.

المصدر: وكالات