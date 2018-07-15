مقتل رجلي أمن سعوديين بيد زميلهما والشرطة تكشف الأسباب

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الأحد، مقتل عنصرين من قوات أمن المملكة وإصابة 3 آخرين بيد زميلهم بحادث تبادل إطلاق نار في منفذ الوديعة بمنطقة نجران جنوب غرب البلاد.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة نجران، الرائد عبد الله العشوي، في بيان، أنه "في الساعة الثامنة من مساء أمس السبت، تلقى مخفر شرطة الوديعة بمحافظة شرورة بلاغا عن إطلاق نار داخل المنفذ، وعلى الفور تمت مباشرة البلاغ وتبين أن إطلاق النار من قبل مواطن سعودي يعمل لدى أحد القطاعات العسكرية المشتركة في المنفذ (الجوازات)، ويبلغ من العمر 34 عاما مستخدما سلاحه الرسمي، وقام بإطلاق النار تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ".

وأشار العشوي إلى أن المشاجرة اندلعت "بسبب خلاف يخص غيابه عن العمل، كما اتضح من التحقيقات الأولية، وتابع: "نتج عن إطلاق النار وفاة أحدهما على الفور وإصابة آخر نقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة".

وأضاف المتحدث باسم شرطة نجران: "بعد جريمته لاذ الجاني بالفرار من الموقع وعند توقيفه من قبل دوريات أمن الطرق على بعد 80 كيلومترا من محافظة شرورة بادر بإطلاق النار تجاههم ما تسبب في استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين، ولخطورة الموقف تم التعامل معه وإطلاق النار عليه ما نتج عنه مقتله فورا".

المصدر: سبق + عكاظ