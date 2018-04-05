"أرامكو" السعودية تؤكد سلامة مرافقها بعد هجوم صاروخي للحوثيين

أكدت شركة "أرامكو" السعودية أن جميع مرافقها في منطقة جازان الجنوبية الغربية "آمنة وتعمل بشكل طبيعي"، وذلك بعد إعلان جماعة الحوثي اليمنية استهدافها صهاريج تخزين هناك بصاروخ باليستي.

وقال التحالف العربي، الذي تقوده السعودية يوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت صاروخا في الأجواء فوق جازان. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأعلن التحالف في بيان بهذا الخصوص أنه "في تمام الساعة الـ 21:31 من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية (صعده) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح البيان أن الصاروخ أطلق باتجاه جازان بطريقة عشوائية وعبثية، واعترض ودمر من قبل قوات الدفاعات الجوية السعودية، نافيا إصابة مدنيين جراء تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية.

المصدر: وكالات

نادر همامي