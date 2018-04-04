وسائل إعلام سعودية: الدفاعات الجوية تدمر صاروخا باليستيا في سماء جازان أطلق من أراضي اليمن

أفادت صحيفة "الرياض"، بأن الدفاعات الجوية السعودية تصدت لصاروخ أطلق من الأراضي اليمنية وتمكنت من تدميره في سماء جازان جنوبي المملكة.

من جانب آخر ادعت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التابعة لجماعة الحوثيين، أن الصاروخ أطلق على صهاريج تخزين نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية بمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، وذلك بعد دقائق من بث القناة "الإخبارية" خبر سقوط الصاروخ في أجواء جازان.

وجاء توقيت إطلاق الصاروخ البالستي المذكور من قبل جماعة الحوثيين بعد ساعات من تصريحات أدلى بها المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي في مؤتمر صحفي عقده في الرياض.

وقال المالكي للصحفيين إن الحوثيين حولوا ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم إلى مخزن أسلحة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تتقدم في محافظة صعدة بدعم من قوات التحالف العربي.

ونوه المتحدث العسكري إلى أن أهمية التقدم في محافظة صعدة تكمن في أنها مركز إطلاق صواريخ الحوثيين على السعودية بسبب قربها من المملكة.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة