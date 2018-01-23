تيلرسون: الأسد لا زال يستخدم الكيماوي ضد شعبه وروسيا تتحمل المسؤولية

أشار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، ربما لا يزال يستخدم الكيماوي ضد شعبه، وأن على روسيا أن تتحمل المسؤولية في ذلك.

ودعا تيلرسون، خلال كلمته في مؤتمر تنظمه فرنسا تحت عنوان "المبادرة الدولية لمنع مستخدمي السلاح الكيميائي من الإفلات من العقاب"، إلى ضرورة تدمير مخزون سوريا بأكمله من السلاح الكيميائي.

وقال: "بالأمس فقط، أكثر من 20 شخص معضمهم من الأطفال كانوا ضحايا على ما يبدو لهجوم بغاز الكلور".

وأضاف، "الهجوم وقع في الغوطة الشرقية، ما يرفع احتمالية أن الرئيس السوري الأسد لا يزال يستخدم السلاح الكيماوي ضد أبناء شعبه".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "روسيا تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية عن الضحايا في الغوطة الشرقية، وكذلك عن عدد لا يحصى من السوريين الآخرين المستهدفين بالأسلحة الكيميائية"، بحسب تيلرسون.

من جهته، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بمنع السلاح الكيميائي في جميع أنحاء العالم.

المصدر: رويترز