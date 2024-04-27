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الأمن المصري يضبط مغارة "علي بابا" بحوزة مواطن

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الأمن المصري يضبط مغارة
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تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط موظف بحوزته قطع أثرية بمسكنه في محافظة أسيوط بجنوب مصر بقصد الإتجار بها.

وأوضحت الداخلية المصرية أنه عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمسكنه وعثر بحوزته على عدد (1118) قطعة أثرية جاء أبرزها (مجسم لتابوت بداخله مومياء - عدد 2 تابوت خشبى بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية - تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر - عدد 2 تمثال خشبى عليهما نقوش ورسومات - عدد من الوحات الحجرية ولفائف البردى والجعران والقلادات المختلفة الأحجام والأشكال – وعدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة – وعدد من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفيانس (الخزف) والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة – وعدد من العملات المعدنية المختلفة الأشكال والأحجام التي تعود لعصور قديمة).

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة.

المصدر: RT

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