4 إصابات في هجوم مسلح للمستوطنين على بلدة فلسطينية (فيديو)

أسعفت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 4 إصابات جراء هجوم مسلح شنه مستوطنون على بلدة برقة قرب رام الله، وأبلغت أن 3 منها بالرصاص الحي، والرابعة بالرصاص المطاطي لفتى يبلغ عمره 15عاما.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 مستوطنا هاجموا القرية وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم طفل بالرصاص.

وأضافت المصادر بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية أن المستوطنين أحرقوا حظيرة للأغنام "بركس" خلال هجومهم على القرية.

وقالت صحيفة "فايننشيال تايمز" قبل أيام إن إدارة الرئيس الأمريكي دو بايدن تخطط للمطالبة بوضع علامات على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك بسبب استياء واشنطن من سلوك تل أبيب.

وتهدف الخطوة إلى زيادة الضغط على إسرائيل في ظل عنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية كما تأتي وسط "إحباط" أمريكي من سلوك تل أبيب في الحرب.

المصدر: وكالات