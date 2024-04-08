مصر.. حريق كبير يلتهم نادي نقابة الصيادلة ونادي قضاة مجلس الدولة في الإسكندرية (صور + فيديو)

شب مساء يوم الاثنين حريق هائل بنادي صيادلة الإسكندرية ونادي قضاة مجلس الدولة وإحدى الكافيهات بمنطقة سابا باشا على كورنيش الإسكندرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق الهائل وتمكنت من إخماده بعد 40 دقيقة من اندلاعه.

وتسبب الحريق في شلل مروري بطريق كورنيش الإسكندرية في الاتجاهين.

وأوضح موقع "فيتو" أن الحريق سببه ماس كهربائي في لوحة إعلانات ضخمة.

وأشار إلى أن ألسنة اللهب لم تطل نادي المهندسين بسبب 10 أمتار فاصلة تتنازع عليها الأندية.

وقال نقيب صيادلة الإسكندرية محمد أنسي الشافعي إن حريقا هائلا اندلع بنقابة الصيادلة على طريق كورنيش الإسكندرية قبل الافطار وامتد لنادي مجلس قضاة الدولة.

وأكد نقيب صيادلة الإسكندرية أنه لم يصب أحد في الحادث.

وأشارت وسائل الإعلام أنه تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

جدير بالذكر أن نادي صيادلة الإسكندرية مصمم على مساحة ألفي متر على مستويين يضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وشرفة على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسميا الشهر القادم، وفق ما ذكره موقع "القاهرة 24" المصري.

ووثقت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام مصرية ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي آثار الحريق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية