سيول غير مسبوقة في العاصمة اليمنية (فيديو)

هطلت أمطار غزيرة على العاصمة اليمنية صنعاء، مساء أمس الأحد ما أدى إلى سيول غير مسبوقة، حسبما أفادت وسائل إعلامية يمنية.

وتعطلت حركة السير جراء تدفق السيول الكبيرة في الشوارع والأنفاق والتقاطعات الرئيسة.

وكان مركز الأرصاد الجوية والإنذار المبكر قد توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات (صعدة، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، مأرب)، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات (عمران، ذمار، اب ، الضالع، البيضاء، الجوف والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة).

امطار و سيول بالعاصمه اليمنية صنعاء - اليمن 🇾🇪⚠️

Saana- Yemen

7-3-2024

pic.twitter.com/90q6VCH5Dm — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 7, 2024

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

المصدر: وسائل إعلامية يمنية