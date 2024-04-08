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سيول غير مسبوقة في العاصمة اليمنية (فيديو)

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سيول غير مسبوقة في العاصمة اليمنية (فيديو)
Gettyimages.ru
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هطلت أمطار غزيرة على العاصمة اليمنية صنعاء، مساء أمس الأحد ما أدى إلى سيول غير مسبوقة، حسبما أفادت وسائل إعلامية يمنية.

وتعطلت حركة السير جراء تدفق السيول الكبيرة في الشوارع والأنفاق والتقاطعات الرئيسة.

وكان مركز الأرصاد الجوية والإنذار المبكر قد توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات (صعدة، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، مأرب)، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات (عمران، ذمار، اب ، الضالع، البيضاء، الجوف والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة).

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

المصدر: وسائل إعلامية يمنية

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