السفير الروسي بدمشق يزور سفارة إيران ويعزي بضحايا الغارة الإسرائيلية (فيديو)

قدم السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف اليوم الخميس للسفارة الإيرانية تعازيه في ضحايا الضربة الإسرائيلية لقنصلية إيران، مؤكدا أن هذه الغارة تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا.

وجدد يفيموف في تصريحات لقناة RT إدانة موسكو للهجوم الإسرائيلي وقال: "نعتقد أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية فيينا التي تنص على حرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية".

وشدد السفير على أن مثل هذه التصرفات تؤدي إلى عواقب يصعب التنبؤ بها في المنطقة بأسرها، بما فيها تصاعد العنف.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن روسيا طرحت مسألة إدانة الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق على بساط مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن العمل على اعتماد قرار بهذا الشأن مستمر.

وكان نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أعلن أن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا مناقشة مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي أعدته روسيا بشأن غارة إسرائيل على دمشق.

المصدر: RT