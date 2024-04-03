موسكو: واشنطن ولندن رفضتا مناقشة بيان لمجلس الأمن حول الضربة على دمشق

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا مناقشة مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي أعدته روسيا بشأن غارة إسرائيل على دمشق.

وقال بوليانسكي في منشور على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "في ختام اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 2 أبريل حول الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق أعدت روسيا مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي، نصه تقليدي بالنسبة لمثل هذه الحالات".

وتابع: "ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا لم ترغبا حتى في مناقشته، مشيرتين إلى أنه خلال الاجتماع لم يكن هناك توافق في تقييم ما حدث".

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وأشار بوليانسكي إلى أن واشنطن ولندن وباريس "لم تدن هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي، بل بدأت بمراوغة كلامية، كان من الممكن ان نستنتج منها أن إيران نفسها تتحمل مسؤولية ذلك".

وأضاف: "هذا خير دليل على ازدواجية المعايير لدى الترويكا الغربية وموقفها الحقيقي من القانون والشرعية في السياق الدولي".

جدير بالذكر أن روسيا دانت الهجوم الإسرائيلي على مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، يوم الثلاثاء، الذي قتل فيه عدد من المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي.

المصدر: تاس