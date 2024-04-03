 
مباشر

موسكو: واشنطن ولندن رفضتا مناقشة بيان لمجلس الأمن حول الضربة على دمشق

أخبار العالم

موسكو: واشنطن ولندن رفضتا مناقشة بيان لمجلس الأمن حول الضربة على دمشق
Globallookpress Michael Kappeler/dpa
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xae2

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا مناقشة مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي أعدته روسيا بشأن غارة إسرائيل على دمشق.

وقال بوليانسكي في منشور على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "في ختام اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 2 أبريل حول الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق أعدت روسيا مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي، نصه تقليدي بالنسبة لمثل هذه الحالات".

وتابع: "ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا لم ترغبا حتى في مناقشته، مشيرتين إلى أنه خلال الاجتماع لم يكن هناك توافق في تقييم ما حدث".

إقرأ المزيد
روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة بيان يدين الغارة الإسرائيلية على قنصلية إيران في دمشق
روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة بيان يدين الغارة الإسرائيلية على قنصلية إيران في دمشق

وأشار بوليانسكي إلى أن واشنطن ولندن وباريس "لم تدن هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي، بل بدأت بمراوغة كلامية، كان من الممكن ان نستنتج منها أن إيران نفسها تتحمل مسؤولية ذلك".

وأضاف: "هذا خير دليل على ازدواجية المعايير لدى الترويكا الغربية وموقفها الحقيقي من القانون والشرعية في السياق الدولي".

جدير بالذكر أن روسيا دانت الهجوم الإسرائيلي على مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، يوم الثلاثاء، الذي قتل فيه عدد من المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا