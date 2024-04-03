روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة بيان تدين الغارة الإسرائيلية على قنصلية إيران في دمشق

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة بيان يدين الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وكتب بوليانسكي على "تلغرام": "بالاتفاق مع زملائنا الإيرانيين والسوريين وزعنا مسودة بيان صحفي لمجلس الأمن يدين ما حدث".

وأضاف: "هذه فرصة أخرى لاختبار النوايا الحقيقية لزملائنا الغربيين... دعونا نرى كيف سيسير العمل على هذا البيان".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين الماضي مقتل 7 من مستشاريه العسكريين بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن "الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق انتهاك لكل المواثيق الدولية".

المصدر: سبوتنيك