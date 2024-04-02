أمير عبد اللهيان: تم إرسال رسالة مهمة إلى واشنطن عقب الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق

أكد وزير الخارجية الإيراني جسين أمير عبد اللهيان، أنه تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها مؤيدة لإسرائيل، بخصوص الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق.

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وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب حسين أمير عبد اللهيان: "في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الإسرائيلي على المبنى الدبلوماسي لقنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد العديد من المستشارين العسكريين الرسميين الإيرانيين في سوريا، تم استدعاء مسؤول السفارة السويسرية لدى طهران بصفته راعي المصالح الأمريكية في إيران، إلى وزارة الخارجية".

وأضاف: "تم في هذا الاستدعاء توضيح أبعاد الهجوم الإرهابي وجريمة الكيان الإسرائيلي والتأكيد على مسؤولية الحكومة الأمريكية في هذا الصدد".

وأردف: "تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها داعما للكيان الصهيوني. يجب أن تتحمل أمريكا المسؤولية".

در پی حمله تروريستی رژيم اسراییل به ساختمان ديپلماتيك کنسولگری جمهوري اسلامي ايران در دمشق و شهادت چند تن از مستشاران رسمی نظامي كشورمان، مقام سفارت سوييس بعنوان حافظ منافع امريكا در ایران، ساعت ۰۰:۴۵ بامداد امروز (سه‌شنبه) توسط مديركل امريكا به وزارت خارجه فراخوانده شد.



در این… — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) April 1, 2024

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ومساء بوم الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم أسفر عن مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما.

المصدر: RT