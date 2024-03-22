الجيش الإسرائيلي يعيق وصول المصلين إلى الأقصى وفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بمحيط حاجز قلنديا (فيديو)

أعاقت قوات الجيش الإسرائيلي وصول مئات المصلين الفلسطينيين منذ صباح اليوم للمسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

وأفاد شهود عيان بأن "قوات الاحتلال كثفت بشكل كبير من تواجدها العسكري في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة".

وأظهر مقطع فيديو فلسطينيين منعهم الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى المسجد الأقصى عبر حاجز قلنديا، يؤدون صلاة الجمعة في محيط الحاجز.

تغطية صحفية: "فلسطينيون منعهم الاحـ..تلال من الوصول إلى المسجد الأقصى عبر حاجز قلنديا يؤدون صلاة الجمعة في محيط الحاجز". pic.twitter.com/kGv1ZGt6hV — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 22, 2024

ونشر الجيش الإسرائلي الآلاف من عناصر شرطته في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى اللذين يفرض عليهما حصارا مشددا منذ قرابة ستة أشهر.

وشهد حاجز قلنديا وحواجز أخرى حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود التي تفرضها إسرائيل.

قوات الاحتلال تعرقل دخول المصلين عبر حاجز بيت لحم لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة#فلسطينpic.twitter.com/qTewbBXt4V — palgraph (@palestine_graph) March 22, 2024

وفرضت القوات الإسرائيلية في الجمعة الثانية من شهر رمضان طوقا دائريا حول مدينة القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة فرضتها الشرطة الإسرائيلية والتي دفعت بحوالي ثلاثة آلاف من عناصرها إلى مدينة القدس.

المصدر: "وفا"