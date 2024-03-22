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الجيش الإسرائيلي يعيق وصول المصلين إلى الأقصى وفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بمحيط حاجز قلنديا (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعيق وصول المصلين إلى الأقصى وفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بمحيط حاجز قلنديا (فيديو)
Globallookpress
أرشيف
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أعاقت قوات الجيش الإسرائيلي وصول مئات المصلين الفلسطينيين منذ صباح اليوم للمسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

وأفاد شهود عيان بأن "قوات الاحتلال كثفت بشكل كبير من تواجدها العسكري في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة".

وأظهر مقطع فيديو فلسطينيين منعهم الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى المسجد الأقصى عبر حاجز قلنديا، يؤدون صلاة الجمعة في محيط الحاجز.

ونشر الجيش الإسرائلي الآلاف من عناصر شرطته في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى اللذين يفرض عليهما حصارا مشددا منذ قرابة ستة أشهر.

وشهد حاجز قلنديا وحواجز أخرى حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود التي تفرضها إسرائيل.

وفرضت القوات الإسرائيلية في الجمعة الثانية من شهر رمضان طوقا دائريا حول مدينة القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة فرضتها الشرطة الإسرائيلية والتي دفعت بحوالي ثلاثة آلاف من عناصرها إلى مدينة القدس.

المصدر: "وفا"

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