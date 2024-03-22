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رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية.. 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية.. 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
RT
رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية.. 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
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أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في ليلة الجمعة الثانية من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم قيود وتضييقات السلطات الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 50 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

وأغلقت القوات الإسرائيلية طريق الواد بالبلدة القديمة من القدس وعرقلت وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى.

وضمن الحصار المشدد الذي تفرضه على البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى منذ ستة أشهر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس عن نشر 3 آلاف من عناصرها في القدس وعلى الحواجز المؤدية للمدينة لمنع أهالي الضفة الغربية من الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان.

رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية.. 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية.. 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية.. 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

المصدر: RT + وكالات

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