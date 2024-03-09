مصرع مريض في انقلاب سيارة إسعاف جنوب غرب المغرب

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة يوم السبت، في حادث انقلاب سيارة إسعاف على الطريق الوطنية رقم واحد بين مدينة تزنيت وكلميم بالنفوذ الترابي لجماعة الأخصاص جنوب غرب المغرب.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن "الحادث الذي وقع بفج أكني إمغارن، نجم عن انقلاب سيارة إسعاف تابعة لجماعة الأخصاص وأسفر عن وفاة مريض كان على متنها فضلا عن إصابة السائق وشخص كان برفقته إصابات خطيرة نقلا على إثرها نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت قصد تلقي العلاجات الضرورية".

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وحلت بمكان الحادث عناصر الدرك الملكي المغربي والسلطة المحلية قصد فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

المصدر: صحيفة "هسبريس"