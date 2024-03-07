الدرك المغربي يوقف متهما خطيرا بعد فضائح أخلاقية مثيرة جنوب غرب المملكة

أوقفت مصالح الدرك الملكي المغربي شرق مدينة أكادير جنوب غرب البلاد متهما خطيرا كان يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المثليين ليقوم بعدها بتعريضهم للاعتداء والسرقة.

وتفجرت فضيحة أخلاقية مدوية بمنطقة الدراركة شرق مدينة أكادير جنوب غرب المغرب بعدما تقدم عدد من الأشخاص بشكايات متتالية لمصالح الدرك الملكي.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، بأن المصالح الدركية بالدراركة تفاعلت بسرعة وجدية مع هذه الشكايات المتعلقة باعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأضافت بأن هذه الجهود تكللت بتوقيف الجانح الخطير الذي روع المنطقة وكان موضوع عدة شكايات.

إقرأ المزيد

كما أوضحت بأن "التحقيقات فجرت فضائح مثيرة بعدما تبين أن الموقوف كان يستغل صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المثليين الميسورين لممارسة الجنس، حيث يضرب موعدا مع ضحاياه قبل أن يستدرجهم لمنطقة خلاء، ليقوم بعدها بتعريضهم للاعتداء والسرقة تحت التهديد".

هذا وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية