مومياء وتوابيت.. إحباط عملية تهريب 437 قطعة أثرية بمحافظة بني سويف المصرية

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من إحباط تهريب 437 قطعة أثرية من بينها مومياء وتوابيت بمحافظة بني سويف واعتقال 3 عناصر إجرامية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي شرطة السياحة والآثار والأمن العام تنسيقا مع مديرية أمن بني سويف، قيام تشكيل عصابي يضم 3 عناصر إجرامية، بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم استهدافهم وضبطهم، حيث كان بحوزتهم 437 قطعة أثرية تشمل حوالي 3 توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء، و400 تمثال حجري و29 تميمة و2 قناع خشبي خاص بالتوابيت المضبوطة وتمثال خشبي و2 قارورة من الفخار.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن التشكيل العصابي اعترف بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة مركز شرطة الواسطى، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهربين.

إقرأ المزيد

المصدر: "القاهرة 24"