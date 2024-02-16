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تعرض سفينة لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن

أخبار العالم العربي

تعرض سفينة لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن
AFP
السفينة التي تعرضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها قبالة سواحل اليمن.
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أعلنت وكالة العمليات التجارية البحرية البريطانية، أن سفينة تعرضت لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، لكنها أكدت عدم وقوع أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد الطاقم.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الجمعة: "سفينة كانت تمر شمال غرب مدينة المخا اليمنية تعرضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها".

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وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول وقف النار وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: أ ف ب+RT

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