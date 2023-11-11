الرئيس الإيراني يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني في السعودية

التقى الرئيس الإيراني براهيم رئيسي يوم السبت رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على هامش القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب إبراهيم رئيسي عن "ارتياحه للقاء عبد الفتاح البرهان، معلنا استعداد إيران لتبادل الوفود الدبلوماسية وتوسيع العلاقات مع هذا البلد في مختلف المجالات".

ورأى الرئيس الإيراني أن "الكيان الصهيوني يعتبر كارثة كبيرة على الأمة الإسلامية والعالم أجمع""، لافتا إلى أن "جذور الكثير من المصائب في العالم والإسلاموفوبيا، والتخويف من إيران والخلافات في العالم الإسلامي والقارة الإفريقية هي الكيان الصهيوني".

وحسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أعرب عبد الفتاح البرهان عن "ارتياحه لفرصة لقاء رئيسي" مضيفا: "لم نر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا الخير، ونحن حريصون على استعادة واستئناف العلاقات".

ووفق "مهر"، رأى البرهان أن "تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، بما فيها إيران والسودان، هو لصالح الأمة الإسلامية جمعاء"، مردفا: "اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة التي تدافع علانية عن دين الاسلام".

وأعلن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في السعودية أن الدول المجتمعة قررت كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وقد انطلقت ظهر اليوم السبت في الرياض القمة العربية الإسلامية بشأن غزة، بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، دمج القمتين الإسلامية والعربية الطارئتين، ليُصار إلى عقدهما كقمة واحدة، اليوم.

وتأتي القمة في اليوم الـ36 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى وقع توسيع الاحتلال ضرباته مستهدفاً المستشفيات، فيما سقط آلاف القتلى والجرحى، ومعظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT