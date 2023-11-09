وسائل إعلام: قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية (فيديو)
قالت وسائل إعلام فلسطينية فجر يوم الخميس إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وأضافت وسائل الإعلام أن اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية دارت على أطراف مخيم جنين.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة "وفا" أن قوات كبيرة من الجيش برفقة 4 جرافات عسكرية من نوع (D9)، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
وأضافت أن طائرة مروحية وطائرات استطلاع رافقت القوات الإسرائيلية في اقتحام مدينة جنين، حيث اعتلى القناصة أسطح البنايات بعد مداهمة عدد من المنازل، كما أن وحدات خاصة "مستعربون" اقتحموا أحياء من المدينة.
وأفادت الوكالة بأن الجرافات الإسرائيلية بدأت بتدمير شارع السكة المحاذي لمستشفى ابن سينا، والمستشفى الأردني الميداني، في حي الزهرة بمحاذاة مخيم جنين.
#فيديو | جرافة الاحتلال تجرف الشوارع خلال اقتحام مدينة جنين ومحيط المخيم. pic.twitter.com/ueIJBzjTd4— شبكة فلسطين بين يديك (@palhand1948) November 8, 2023
عاجل— غزة مباشر 🇵🇸 Gaza live (@Gazam72) November 8, 2023
حرافات الإحتلال تدمر وتكسر شوارع مدينة جنين الان بالتزامن مع حملة كبيرة لمداهمة البيوت ومواجهات مع شبان من المقاومة pic.twitter.com/leUSq3jwFP
وتداول مدونون ونشطاء صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت عملية اقتحام المخيم.
مقاومون يفجرون عبوات ناسفة بجرافات الاحتلال في محيط #مخيم_جنين. pic.twitter.com/UpoiFtajIj— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) November 8, 2023
🛑 جرافة الاحتلال تشرع بأعمال التخريب والتدمير للبنية التحتية في الشوارع المحيطة بمخيم جنين.#Gaza_Geniocide#GazaCeasefire#Gaza_under_attack#أبوعبيدة#الموت_لإسرائيل#غزة_تزحف_الى_القدس#IsraelisaGenocidalState#كلنا_حماسpic.twitter.com/L14pwORN6C— 🇵🇸الجنرال المُعاقِب | The Punisher (@thepunisher01) November 8, 2023
جنين الان pic.twitter.com/LBxyOdnQhL— محمد رسول الله ... (@jwad44441) November 8, 2023
🚨🚨 #عاجل اقتحام واسع وكبير لمدينة #جنين.— شبكة إيجاز (@ejaznetwork) November 8, 2023
اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين في #نابلس#غزه_تقاوم_وستنتصرpic.twitter.com/YbkcAM0jne
#فيديو | جرافة عسكرية تشارك في الاقتحام الكبير لمدينة جنين. pic.twitter.com/ganky3Uq4f— لكي الله يا امتى ( علي المواطن ) (@x4x6NvxwwqqK2Rt) November 8, 2023
Update / military reinforcements of the Israeli occupation army arrive in Jenin, West Bank#WestBank#Gaza#PalestineGenocide#فلسطين_الان#GazaGeniocide#غزة_تزحف_الى_القدس#الضفةالغربية#جنين#Palestine#PalestineHolocaustpic.twitter.com/XMszse7dRj— أ7مد افندي (@a7med_afandi) November 8, 2023
⭕⭕#عاجل— كيان_𝖇𝖑𝖆𝖈𝖐 . . . . (@kian_book) November 8, 2023
جنين القسام :
جيش الاحتلال يبدأ بعملية تجريف شوارع مدينة جنين وتدمير البنية التحتية مستخدماً جرافات عسكرية مجنزرة من نوع D9 !! #طوفان_الأقصى#أبوعبيدة#غزة_تزحف_الى_القدس#جنين_القسام#الضفة_الغربية#غزه_تقاوم_وستنتصرpic.twitter.com/tgQILZFx8Q
الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين قبل قليل...🚨 pic.twitter.com/rUXoJowCE2— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) November 8, 2023
كما أشاروا إلى أن المسلحين الفلسطينيين استهدفوا الجرافات الإسرائيلية بعبوات ناسفة.
● استهداف آلية صهيونية في جنين pic.twitter.com/4454g1gREx— NA BI LA FDL 🇱🇧 (@NanoNan33446258) November 8, 2023
وفي وقت سابق، شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية غرب نابلس، وأغلقت حاجز دير شرف العسكري، ومدخل البلدة الغربي، كما ومنعت المركبات من المرور بحجة تنظيم مسيرة للمستوطنين في المكان.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية لـ"وفا"، بأن "قوات الاحتلال أغلقت الحاجز، والدوار الرئيس عند مدخل البلدة الغربي الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ومنعت المركبات من المرور، بحجة تنظيم مسيرة للمستعمرين في المكان".
ولفتت الوكالة إلى أنه في سبيل هذا الغرض، "شدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إجراءاتها العسكرية غرب نابلس، وأغلقت حاجز دير شرف العسكري، ومدخل البلدة الغربي".
ولا تعتبر تحركات الجيش الإسرائيلي هذه ضمن الإجراءات الجديدة له.
جدير بالذكر أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ترأس جلسة استثنائية لكابينت الحرب بمقر القيادة الوسطى للجيش.
وذكرت صحيفة "معاريف" أن الجلسة بحثت تدابير منع "طوفان أقصى" جديد في الضفة الغربية.
المصدر: وسائل إعلام فلسطينية