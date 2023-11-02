ماكرون يبث رسالة إلى تبون بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية

بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيوم الأربعاء برسالة تهنئة إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة الجزائرية بوجه الاستعمار الفرنسي.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة الذكرى التاسعة والستين، لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، متمنيا له وللجزائر مزيدا من الازدهار".

وأكد ماكرون أن "البلدين يتقاسمان نفس الطموحات ضمن ديناميكية تقارب تعززت بالتوقيع على عقد الجزائر"، وفق البيان.

وأضاف البيان: "أشار الرئيس الفرنسي بخصوص ملف الذاكرة، إلى ضرورة مواصلة العمل، ضمن اللجنة المشتركة المنصّبة من طرف الرئيسين. كما جدّد الرئيس الفرنسي في الأخير تهانيه بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، للشعب الجزائري ولرئيس الجمهورية".

المصدر: RT