الرئيس الجزائري يستقبل سفير فرنسا

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، سفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي الذي نقل له رسالة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حسب ما أورده بيان الرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان: "استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم، سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، الذي نقل له رسالة من الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون".

وقد جرى الاستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نذير العرباوي، وفقا لذات المصدر.

هذا واستقبل مساء اليوم الأربعاء، وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب، سفير فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة.

وأفاد بيان لوزارة الاتصال، أن السفير الفلسطيني أوضح أن طلب لقاء وزير الاتصال إنما جاء لكي يبلغ الشكر لكل وسائل الإعلام الجزائرية على ما تقدمه للقضية الفلسطينية من خدمات إعلامية جليلة، وعلى رأسها نشر الصورة الحقيقية.

كما أوضح السفير للوزير أن 85 بالمئة من الضحايا جراء القصف الهمجي البغيض هم من الأطفال والنساء.

وأدانت الجزائر بشدة الهجوم الإسرائيلي الهمجي المتعمد على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 500 شخص على الأقل.

كما شهدت مدن الجزائر يوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين وتنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني والقصف الهمجي المستمر لقطاع غزة، مع الدعوة لتجديد موعد الاحتجاجات يوم غد الخميس.

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المصدر: صحيفة الخبر الجزائرية