تعليقات مصرية على مطالبة عضو الكونغرس الأمريكي بحجب المعونات العسكرية عن مصر

قال عضو مجلس النواب المصري عصام العمدة إن ادعاء انتهاك حقوق الإنسان في مطالبة أعضاء من الكونغرس الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر لا أساس له من الصحة.

وقال عصام العمدة: "مطالبة أعضاء من الكونغرس الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر عبر الادعاء بانتهاك حقوق الإنسان، وهو إدعاء كاذب تماما، فلا يوجد أي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وكل المسجونين بمصر بأحكام قضائية أو قرارات النيابة العامة، ولكن أمريكا تبحث عن طريق للضغط على مصر لوقوفها على الحياد في الأزمة الأوكرانية، وكذلك لقرب إنضمام مصر لمنظمة بريكس".

وأضاف: "إذا كانت أمريكا تتهم مصر بانتهاك حقوق الإنسان فأين حقوق الإنسان في العراق الذي دمرته أمريكا واستولت على ثرواته وأين حقوق الإنسان في إستيلاء أوروبا على ثروات الدول الإفريقية بينما تعاني الشعوب الإفريقية من الفقر وأين حقوق الإنسان في الإنتهاكات التي يمارسها الاحتلال في فلسطين المحتلة كل يوم".

من جانبه قال الكاتب الصحفي المختص بشؤون الأمن القومي أحمد رفعت، أن "المساعدات الأمريكية لمصر جزء من ترتيبات التسوية مع إسرائيل.. صحيح ليست بندا من بنود المعاهدة لكنها إتفاق في ذاتها ولا يصح التلويح بها كل حين ولا توظيفها لتحقيق أهداف سياسية.. ومع ذلك هي مساعدة لا نحتاجها ولن يؤدي استخدامها ضد مصر وفي خضوع مصر لأي تهديدات.. وسبق أن تعرضنا لمثل ذلك وأكثر".

وأوضح: "بعد 2013 ربما لا يعرف الكثيرون أن الولايات المتحدة أوقفت تسليم مصر قطع غيار الطائرة إف 16، بل ومنعت دولا أخرى في المنطقة تنتجها من بيعها لنا، والأسوأ وقف تسليم طائرات أباتشي، كانت مصر قد إشترت وهي تعلم حاجة مصر لها".

وأردف: "وقتها أضافت الولايات المتحدة للإجراءين السابقين، الحديث عن حجز جزء من المساعدات، ومع ذلك لم يتوسل مسؤول مصري واحد لأمريكا لوقف ذلك، بل ذهبنا وتعاقدنا على الرافال الفرنسية ثم الكاموف 52 الشهيرة بالتمساحة، وكلاهما شديد التطور".

واختتم: "على أمريكا أن تعلم أن في مصر استراتيجية للإصلاح السياسي وهو ملف شديد التعقيد، كل عناصره ذات اهتمام لكن أولوياتنا القصوى فيه للديمقراطية الاجتماعية.. باختصار على أمريكا ألا تغض الطرف عن أنظمة كثيرة لا تعرف الانسان أصلا".

القاهرة - ناصر حاتم

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المصدر: RT