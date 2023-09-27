"انقبر صف برا".. الكشف عن سبب إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية، توقيف المتورط بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في بيروت الأسبوع الماضي، وقد كشفت التحقيقات أن سبب إطلاق الموقوف النار هو عبارة "انقبر صف برا".

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إن "شعبة المعلومات نفذت عملية نوعية أسفرت عن توقيف لبناني من مواليد عام 1997 يدعى م.خ. في منطقة الكفاءات (جنوبي بيروت)"، مبينة أن الموقوف "اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية، وقد تم ضبط السلاح المستعمل في العملية، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

وأكدت معلومات لموقع "ليبانون ديبايت"، أن لا خلفيات سياسية وراء العملية، بل خلافات شخصية منذ حوالي الشهرين بين مطلق النار وحراس السفارة على خلفية عمله كسائق دراجة نارية في شركة لتوصيل الطلبيات، وينشط في محيط السفارة.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر التحقيق، قولها إن خلافا وقع بين الموقوف وبين أحد عناصر الأمن المولجين الحماية على مداخل السفارة.

فقد طلب الموقوف العبور بآليته وهي دراجة نارية على الأرجح يستعملها أثناء توصيله طلبية في عمله في خدمة التوصيل لدى شركة "توترز" (شركة دليفري)، وعند رفض طلبه بناء للتعليمات الأمنية أصر على الدخول إلى باحة المبنى، عندها بادره الحارس بعبارة "انقبر صف برا" ما اثأر حفيظة الشاب الذي استشاط غضبا وغادر وقرر القيام بفعلته ليعود ليل الأربعاء الماضي ويطلق رشق الرصاص ويفر من المكان.

وقال مطلق النار خلال التحقيق إنه "لو أردت لارتكبت مجزرة، ولكن جل ما في الأمر أني حاولت إثبات نفسي نتيجة التصرف معي بطريقة دونية كسائق دليفري".

المصدر: "النهار" + "ليبانون ديبايت"