الرئيس التونسي: يجب تطبيق القانون على من يختلقون الأزمات لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء، على اجتماع حضره رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومدير عام الأمن الوطني، والمدير العام آمر الحرس الوطني.

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وتم خلال اللقاء التطرق إلى حملة المراقبة التي تمت خلال اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن اكتشاف عدد من المضاربين والمحتكرين ممن يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب.

ودعا الرئيس إلى ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد على ضرورة مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة.

المصدر: RT