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تونس.. تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء يترأسها شخص يحمل الجنسيتين التركية والسورية

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تونس.. تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء يترأسها شخص يحمل الجنسيتين التركية والسورية
Globallookpress
الشرطة التونسية - أرشيف -
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أفادت وسائل إعلام تونسية، يوم الجمعة، بأن السلطات تمكنت من تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء.

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وأكد صلاح الدين الراشدي وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين (وسط غرب تونس) في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بـ 5 أشخاص من بينهم امرأة، من أجل "تكوين وفاق دولي للاتجار بالأعضاء".

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن الشبكة التي يترأسها شخص يحمل الجنسيتين التركية والسورية وتضم محتفظا بهم وآخرين تم إدارجهم بالتفتيش، تقوم ببيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و30 ألف دينار (10 آلاف دولار).

وصرح الراشدي بأنه يتم تسفير الأشخاص نحو تركيا حيث تُستأصل الأعضاء المزمع الاتجار فيها.

المصدر: "موزاييك" التونسية

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